Aktuellen Hochrechnungen zufolge sind auf diesem Planeten zuletzt 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert worden. Innerhalb von nicht einmal 70 Jahren. Allein die Hälfte dieser unvorstellbaren Menge stammt aus den letzten 13 Jahren. Das meiste davon ist wie bei Verpackungen nur kurzzeitig in Verwendung. Nicht einmal zehn Prozent werden recycelt. Handelsübliches Plastik, das uns in Form von Säcken, Flugzeugteilen oder synthetischer Kleidern ständig im Alltag begegnet, ist nicht biologisch abbaubar. Und lagert als Müll, der 100 Mal die gesamte Fläche Österreichs bedecken könnte. Viel Plastik landet auch tonnenweise im Meer, wo es in kleinste Teile zersetzt und von Meeresbewohnern aufgenommen wird. Und damit in unsere Nahrungskette kommt.