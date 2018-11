Facebook

Jede zusätzliche Lehrerin und jeder zusätzliche Lehrer ist ein Gewinn für die Zukunft. Bildung ist gerade in Zeiten der Digitalisierung die beste Investition in die Jugend. In unserer verschärften Wettbewerbswelt ist es daher äußerst begrüßenswert, dass das Land Kärnten gerade für umfassend zu unterstützende Kinder im Bereich der Sonderpädagogik eine höheren Lehreranzahl einsetzt, als der Bund in seine Zahlungspflicht übernehmen will. Das muss die Chance aller Kinder wert sein.