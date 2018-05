Facebook

Viele Jahre kannte die Kärntner Schuldenkurve bloß eine Richtung: Sie zeigte mehr oder weniger steil nach oben. 2017 aber erfuhr sie einen unerwarteten Knick: Die Schulden sinken, das Land bilanziert positiv. Einnahmen von 2,52 Milliarden Euro stehen zwar Ausgaben von 2,56 Milliarden gegenüber, ein Negativsaldo von 44 Millionen Euro. Allerdings zahlte Kärnten fast 130 Millionen Euro an Schulden zurück, erzielte also ein Plus von 86 Millionen Euro. Gemessen am Bruttoregionalprodukt von rund 20 Milliarden Euro ergibt das 0,42 Prozent Überschuss.