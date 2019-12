Facebook

Wer eine wirklich stille Zeit erleben will, kann sich die Anleitung dafür auch beim Friseur holen. Erstens erfährt man dort, was man sich alles in die Haare schmieren kann. Zweitens greift man nach der Kopfwäsche gerne zu Zeitschriften, die man außerhalb dieser wohlkolorierten Schutzzone nicht einmal ignorieren würde.