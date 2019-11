Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zu wenig ausgestopft Weibchen in Museen? © APA/ROLAND SCHLAGER

Zwischen Nachrichten und Fake News zu unterscheiden, ist wahrlich nicht leicht. Versuchen Sie es doch hier – eine Meldung davon ist falsch.



1. Sexismus im Museum: Weibchen sind bei ausgestopften Tieren in naturkundlichen Sammlungen unterrepräsentiert, besagt eine britische Studie.



2. Rochus Rückel, der neue Jesus-Darsteller der Oberammergauer Passionsspiele, bestand seine erste Hängeprobe am Kreuz: „Ich war zunächst überrascht, ich habe es mir höher vorgestellt.“ Himmlisches Detail: Der 23-Jährige studiert Raumfahrttechnik.



3. Im Restaurant „La Rosa Náutica“ in Lima/Peru bekommen Frauen Speisekarten ohne, Männer mit Preisangaben. Für diese Diskriminierung muss der Wirt nun 55.000 Euro Strafe zahlen.



4. Eine internationale Forschergruppe bekam heuer den Ig-Nobelpreis in der Kategorie Frieden für den Versuch, den Genuss am Kratzen einer juckenden Stelle am Körper zu messen.