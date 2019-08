Facebook

Als es in Strömen zu regnen begann in Hongkong, hatten die Machthaber gehofft, dass die Demonstranten nach einem erneuten Protestwochenende nach Hause gehen. Doch die Menschen spannten die Schirme auf und blieben. Hunderttausende. Nach den Ausschreitungen der vergangenen Wochen war es ungewöhnlich ruhig geblieben in der ehemaligen britischen Kronkolonie, wo gegen die immer stärker werdende Pekinger Einflussnahme und den pro-festlandchinesischen Kurs der Hongkonger Regierung protestiert wird. Die Menschenrechtsgruppe Civil Human Rights Front hatte im Vorfeld an alle Demonstranten appelliert, ruhig Blut in ihrem Einsatz für die Freiheit zu behalten und den Sicherheitsleuten keinen Grund für Tränengas und Schlagstöcke zu liefern.

In Moskau, wo seit Wochen ebenfalls Hunderttausende regelmäßig für die Freiheit demonstrieren - für freie Wahlen und die Freilassung politischer Gefangener, Andersdenkender -, haben die Behörden am Wochenende einen neuen Protestmarsch der Opposition verboten. Doch die Menschen sind erfinderisch. So stellten sich in der gesamten Innenstadt Einzelne bei Denkmälern und Monumenten zu Mahnwachen für ihren stillen Protest auf.

Vom ungarischen Philosophen Georg Lukacs stammt der Satz: „Unglück trifft jeden, aber ein gescheiter Mensch kann daraus Nutzen ziehen.“ Für die ungarische Philosophin Agnes Heller, die vor wenigen Wochen 90-jährig beim Schwimmen in ihrem geliebten Balaton verstorben ist, war der Satz ein Lebensmotto und Grundlage für ihren steten Kampf um Freiheit. Sie hätte heuer die Eröffnungsrede in Alpbach halten sollen, der Text, den sie schon fertig hatte, wurde an ihrer Stelle vom Philosophen Josef Mitterer vorgelesen. Heller, die dem Holocaust nur knapp entkam und von Ungarns Kommunisten ins Exil gedrängt wurde, erläuterte darin, dass die Moderne auf Freiheit und Sicherheit basiere, Letztere hänge aber von der Freiheit ab, „vom Gebrauch der Freiheit“. Die Hongkonger und Moskauer Demonstranten, die sich trotz massiver Repression und drohender politischer Willkür auflehnen, sind ein lebendiges Signal einer Zivilgesellschaft, die sich die Freiheit nimmt, sich nicht länger unterdrücken zu lassen. Denn hören die Menschen auf, für eine offene Gesellschaft zu kämpfen, hat schon Sir Karl Popper postuliert, ist es mit allem vorbei.

Heute ist es 30 Jahre her, dass ebenfalls zivilgesellschaftliche Kräfte ein Picknick an der österreichisch-ungarischen Grenze organisierten. Am 19. August 1989 wurde die Grenze bei Sopron für einige Stunden geöffnet und Hunderte Ostdeutsche flüchteten in die Freiheit. Der ehemalige deutsche Kanzler Kohl rief bei seiner berühmten Rede 1990 in Berlin in Erinnerung, dass es Ungarn war, wo „der erste Stein aus der Mauer“ geschlagen wurde. Was gerade in Hongkong passiert, sollte den Europäern sehr bekannt vorkommen. Daher dürfen sie nicht so tun, als gehe sie das alles nichts an.