Was Sebastian Kurz sagt, selbst wenn er schweigt

Ein Jahr lang verfolgte Michael Mandlik vom Bayerischen Rundfunk die Aktivitäten von Sebastian Kurz, begleitete ihn auf Reisen nach New York oder Äthiopien oder auf steirische Gipfel, um herauszufinden: Was will der österreichische Bundeskanzler? Und: Welches Risiko geht er mit der FPÖ als Koalitionspartner ein?



Die kürzlich im ARD ausgestrahlte Dokumentation „Auf schmalem Grat“ war nicht der erwartete kritische Blick von außen und brachte auch

keine neuen Erkenntnisgewinne, außer dass er „sehr schön“ ist, wie eine Seniorin in Israel dem Kanzler sagte.



Gut zu erkennen war einmal mehr das kommunikative Geschick von Kurz, sogar wenn er nicht spricht. In einer Pressekonferenz erklärte zunächst er, wie die EU-Außengrenzen zu schützen seien, und danach Angela Merkel, die seine Sicht relativierte und mahnte, dass dieses Problem nicht durch Alleingänge, sondern nur gesamteuropäisch zu lösen sei. Kurz lächelte und nickte heftig dazu, als ob er sagen würde: „Genau meine Worte!“



Merke: Es kommt nicht auf die Botschaft an, sondern wie die Botschaft ankommt! Die Regierung hält sich in Bild und Ton und Text bis zum Exzess an diesen Merksatz. „Message Control“ nennt sie das. Früher hätte man „Gschichtldrucken“ dazu gesagt.