Wer am Wochenende auf Facebook die ersten drei Sätze von Herbert Kickls Lobpreis auf Ostern las, konnte nur zum Schluss gelangen: Selbst Papst Leo hätte am Sonntag bei seiner Ansprache vor seinem ersten Ostersegen Urbi et Orbi am Petersplatz in Rom keine schöneren Worte zum Fest der Auferstehung finden können.

Aber der FPÖ-Chef kann halt nicht aus seiner Haut: Kickl wäre nicht Kickl, würde er die universale christliche Botschaft des Sieges der Gewaltlosigkeit über Tod und Blutvergießen nicht umgehend in ihr Gegenteil verkehren und sie für einen Aufruf zum Schutz von Heimat, Tradition und Identität zweckentfremden, was immer das auch sein mag.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Auch das, was der Papst sagte, war politisch, hochpolitisch sogar. Aber er redete nicht dem Kampf das Wort, sondern dem Frieden. „Diejenigen, die Waffen haben, sollen sie niederlegen!“, rief Leo und jeder, der verstehen wollte, verstand. Erster Adressat des römischen Pontifex war sein Landsmann, der US-Präsident Donald Trump, der dem Iran in seiner Osterbotschaft auf der hauseigenen Plattform Truth Social einmal mehr die Auslöschung androhte: „Öffnet die verdammte Straße, ihr verrückten Bastarde oder ihr werdet in der Hölle leben – WARTET NUR AB! Gelobt sei Allah. Präsident DONALD J. TRUMP“

Hätte jemand noch vor zwei Jahren ein derartiges Stakkato für möglich gehalten?

Leider ist es heute Realität und der Nahe Osten steht am Abgrund. Vielleicht ist die zwischen den USA und dem Iran nun vereinbarte zweiwöchige Feuerpause ein erster Schritt hin zum Ausgang aus diesem Krieg. Vielleicht aber auch nicht und das nächste Ultimatum kommt wie das Amen im Gebet. Wer weiß das schon. Dass die sonst so laute FPÖ und ihr Chef sich bis dato so nobel zurückhalten und den Irrsinn nicht beim Namen nennen, überrascht nicht wirklich. Wenn die Blauen mit einem kriegsführenden Land ins Gericht gehen, dann meinen sie damit üblicherweise die Ukraine, die nicht schnell genug die Waffen strecken, sich in das Unvermeidliche fügen und gefälligst unter das Sklavenjoch von Kremlchef Wladimir Putin beugen soll.

Aber nicht nur die FPÖ hüllt sich in auffälliges Schweigen. Man muss nur einen Blick über die Grenze zum deutschen Nachbarn werfen, wo die AfD eilig hinter den Büschen Deckung sucht. Wo man vor kurzem noch von einer brutalen Abschiebepolizei wie ICE träumte und keine Gelegenheit zur Katzbuckelei vor dem Herrn im Weißen Haus ausließ, herrscht plötzlich verdächtige Stille. Lediglich Marine Le Pen ging in Frankreich mit Trumps Iran-Abenteuer hart ins Gericht. Sie weiß, warum, denn sie lebt in einem Land, wo – wie man vom Aufstand der Gelbjacken noch lebhaft in Erinnerung hat – jedes Ansteigen der Treibstoffpreise eine kleine Revolution auslösen kann.

Die Unverdrossenheit, mit der Viktor Orbán zu seinem Best Buddy in Washington hält, zeugt dagegen von unerschütterlicher Treue, die jetzt mit einem Besuch von J.D. Vance in Budapest belohnt wurde. Ob der Wahlkampfeinsatz des US-Vizepräsidenten dem ungarischen Ministerpräsidenten am kommenden Sonntag zum Sieg gereichen wird, ist freilich fraglich. Zwar leben Totgesagte bekanntlich länger. In Anbetracht des Stimmungsumschwungs in Europa und der Furcht vor einem großen Krieg sind aber Zweifel berechtigt, ob Trump das Pferd ist, auf das man zurzeit setzen sollte, wenn es politisch Spitz auf Knopf steht. Gewinnt Orbán am Ende doch noch, wäre es jedenfalls die erstaunlichste Auferstehung seit Lazarus.

meint mit herzlichen Grüßen

Stefan Winkler