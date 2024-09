Während die Spitzenkandidaten heute Abend ein letztes Mal im ORF in der Elefantenrunde für sich werben werden - oder erklären werden, warum die anderen „Kanzler/Kanzlerin“ nicht können oder nicht so gut können oder völlig überfordert wären, wird die Frage in vier Tagen eine andere sein. Muss/soll der Bundespräsident den Wahlsieger als Ersten mit der Regierungsbildung beauftragen oder nicht? Gesetzliche Verpflichtung die stimmenstärkste Partei als Erste zu beauftragen hat er keine, ABER... In einer Umfrage haben gerade rund 60 Prozent gemeint, die stimmenstärkste Partei sollte als Erste beauftragt werden. Was aber tun, wenn die Partei des Bundespräsidenten seit Langem die Errichtung einer „Brandmauer“ gegen jene Partei fordert, die in allen Umfragen Nummer 1 ist?