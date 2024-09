Die Demokratie werde von uns Bürgern oft als Jukebox gesehen, sagte die Demokratieforscherin Daniela Ingruber dieser Tage in einem klugen Vortrag: Sie soll gefälligst spielen, was wir uns von ihr wünschen. Denn sie werde als ein System betrachtet, in dem nicht nur alle Recht haben wollen, sondern auch alle das Recht haben, sich ihr Recht zu nehmen. Dieser Befund ist einigermaßen traurig. Denkt man ihn weiter, dann beschreibt er uns als einen Haufen von Egoisten, die ihre Mitmenschen vor allem als Erfüllungsgehilfen eigenen Wohllebens brauchen.