Was spannender wird? Ob es die Achtelfinalspiele der EM am Samstag sein werden oder aber heute in der Nacht das erste große TV-Duell des Egomanen Donald Trump gegen Joe Biden, den „Seelen-Retter der USA“? Ob der amtierende Präsident sein Ziel, „die Seele Amerikas zu retten“, in einer weiteren Amtsperiode umsetzen wird können, kann sich in dieser ersten Konfrontation bereits weisen. Auch wie er mit der Kritik an seiner Israel-Politik und den Aufrufen linker Studenten „Genocide Joe has to go“ umgehen wird.