Heute werden sich im Rahmen des Tages der Parlamentsforschung in Wien Experten den Kopf darüber zerbrechen, wie Parlamente die demokratische Resilienz stärken oder aber untergraben können und welche Auswirkung die „Performance“ von Politikern und Politikerinnen im heurigen Jahr der Wahlkämpfe auf die parlamentarische Demokratie hat. Gesprächsstoff für die diese Debatte liefern die Regierungsparteien derzeit genügend. Was prangert der Kanzler wegen des Alleingangs der Umweltministerin in unserer heutigen Ausgabe im Interview mit Christina Traar an? Billigen Populismus und Aktionismus.