Wer sagt denn, dass Zeitung Papier sein muss. Zeitung kann auch ein großes Schiff sein, das mit Elektroantrieb in Berlin die Spree rauf und runter fährt und Redaktion und buchbare Eventbühne in einem ist. Gabor Steingart ist so etwas wie der verlegerische Kapitän des Schiffs. Es heißt so, wie er sich empfindet, Pioneer. Der frühere Herausgeber des deutschen Handelsblatts macht dort TV-Diskussionen, Interviews, Podcasts und einen Blog, der einer multimedialen Zeitung gleichkommt. Gestern war Steingart für das steirische Pfingstsymposion „Geist und Gegenwart“ ohne Steuerrad in Seggauberg, einem kirchlichen Schlosshotel, das einmal Bischofsresidenz und Weinkeller war. Die Fässer, die bis zu 12.000 Liter fassten, sind mittlerweile leere Hülle, aber immer noch mächtig.