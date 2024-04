Die FPÖ steht derzeit im politischen und medialen Kreuzfeuer, wie keine andere Partei. Die Affäre rund um mutmaßliche Spionage des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Egisto Ott weist zwar auch Kontaktpunkte mit anderen Parteien bzw. Politikern auf, die öffentlich gewordenen SMS-Nachrichten des FPÖ-Politikers Jeneweins rücken aber vor allem die FPÖ in der Sache in ein mehr als fragwürdiges Licht. Da mutet die im herannahenden Wahlkampf ebenfalls wieder aufgekochte Causa Ideenschmiede daneben fast schon langweilig an.