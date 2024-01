Überlegen Sie, bei der morgigen Groß-Demonstration in Wien mitzumarschieren, um wie letzte Woche in Hamburg, München und anderen deutschen Städten die Demokratie zu verteidigen und um gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu protestieren? Möglicherweise werden sie es nicht. Gründe dafür gibt es einige. Zum einen fehlen bislang die Anzeichen, die darauf hindeuten könnten, dass unsere Demokratie in irgendeiner Weise gefährdet wäre oder unser Militär, unsere Polizei, unsere Gerichte, Staatsanwaltschaften, das Parlament von Rechtsextremisten oder Linksextremisten unterwandert ist. Oder im Parlament je eine Mehrheit die kruden Ideen über die „Remigration nicht assimilierter Staatsbürger“ als Debatte aufnehmen könnte, über die einige Extremisten – waren es zwei Dutzend? - mit österreichischer Beteiligung in Potsdam gesprochen haben.