Es gibt diesen Sinnspruch, dass Journalismus Wiederholung sei. Was damit ursprünglich gemeint war, denn irgendwer muss ja irgendwann diese Sentenz erstmals von sich gegeben haben, lässt sich nicht eruieren. Der Ausspruch stimmt aber. Alles Berichtenswerte wiederholt sich in der einen oder anderen Form: die Bildungsdebatte, die Nationalratswahl, das Schladminger Nightrace, die Bilanzlegung der Voest. Und so weiter.