Wie Sie wahrscheinlich wissen, startet heute in Dubai ein neuerlicher Versuch, den Planeten zu retten. Was die 28. Weltklimakonferenz nach einem Sommer der Hitzerekorde, Dürre, Überschwemmungen erreichen wird, ist offen. Auf der Hand liegt, was nicht reichen wird: mit den Fingern auf die USA, China und Indien zu zeigen, die gemeinsam für die Hälfte aller CO2-Emissionen verantwortlich zeichnen. Was vor allem bei China, das zwar immer noch neue Kohlekraftwerke baut, gerne übersehen wird: Es baut mehr Windräder und Photovoltaik als alle Länder der Welt zusammen. Und rund die Hälfte aller weltweit zugelassenen E-Autos sind in China vertreten!