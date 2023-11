Ich bin zu jung, um John F. Kennedy persönlich erlebt zu haben. Aber die Aufbruchsstimmung und die Hoffnungen von Millionen von Menschen in aller Welt, die 1961 seinen Einzug in das Weiße Haus begleiteten, und das Entsetzen über seine Ermordung gut 1000 Tage später in Dallas wirkten lange nach. Noch in meiner Kindheit in den Siebzigerjahren konnte man diese Nachschwingungen spüren – im Wuchern der wilden Verschwörungstheorien, die sich um das Attentat rankten, in der Aufmerksamkeit, die dem zweiten glamourösen Leben von Witwe Jackie an der Seite des griechischen Reeders Aristoteles Onassis entgegengebracht wurde, in meinem Fall aber auch in den lebhaften Erzählungen meines Vaters und meines Onkels, die Anfang der Sechzigerjahre, auf eine Einladung ihrer reichen Tante aus Amerika hin, staunend das Land bereist hatten.