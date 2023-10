Es waren unvorstellbare Bilder, die am frühen Sonntagabend in den sozialen Medien um die Welt gingen. Zu sehen war ein Mob, der sich Zugang zum Flughafen in der Hauptstadt von Dagestan verschafft hatte, nicht nur das Gebäude, sondern auch das Rollfeld unter seine Kontrolle brachte und antisemitische Parolen rief. Ein anderes Video zeigte verschreckte Passagiere, die von der Gangway wieder zurück ins Flugzeug drängten. Wie sich bald herausstellen sollte, machte die Menge Jagd auf jüdische Passagiere, die an Bord einer Wizzair-Maschine aus Tel Aviv kommend in Machatschkala gelandet war. Aufgestachelt hatte den Mob ein Telegram-Kanal „Morgen Dagestan“ mit rund 65.000 Followern, den Israelis an Bord sollte ein „herzlicher Empfang“ bereitet werden. In einem dritten Video sah man, wie eine Menschenmenge einen Mann einkreiste und nach seinem Pass verlangte. Offenbar entpuppte sich der Herr als usbekischer Chirurg.