Beim Gang über den Friedhof fallen Sätze wie „20 Jahre ist das schon her?“, „Schau wie schön das Grab hergerichtet ist“, „Kannst du dich noch an sie erinnern?“ oder „Woran ist der eigentlich gestorben?“. Die Namen an den Grabsteinen rufen die oft tragischen Geschichte dahinter in Erinnerung. Der 18-Jährige, dessen erste Fahrt als Probeführerscheinbesitzer tödlich endete. Die dreifache Mutter, die depressionsgeplagt einen folgenschweren Entschluss fasste. Die Frau, die sich jahrelang optimistisch gegen den Brustkrebs wehrte. Der Mittzwanziger, der das Jagdgewehr seines Vaters zweckentfremdete. Der 19-Jährige, der an den Folgen schwerer Hundebisse in den Kopf starb.