Einschüchtern lässt sie sich natürlich nicht. Im Gegenteil, eine kampferprobte Provokateurin wie Alice Schwarzer wird sich insgeheim über die soeben erhobene Forderung von 33 Autorinnen freuen. Da wird in einem offenen Brief vehement die Ausladung der Altfeministin beim Literarischen Herbst in Leipzig gefordert. Warum ein Auftrittsverbot für nötig erachtet wird? Warum bei einer Literaturveranstaltung verboten werden soll, dass eine der prominentesten Feministinnen über ihre Autobiografie spricht, ihre Treffen mit Sartre, Simone de Beauvoir? Weil sie, meinen die Autoren, der Trans-Community schaden würde, da sie sich gegen das Selbstbestimmungsrecht ausgesprochen habe und behaupten würde, dass Transfrauen eine Gefahr in Frauenschutzräumen darstellen könnten. Für diese Autoren transfeindlich, rassistisch und somit eine Feministin, die gecancelt werden muss. Der Vorwurf an den Veranstalter? Wer sie einlade, würde sich mit marginalisierten Gruppen entsolidarisieren. Punkt. Ende. Debatte, Argumente, eine Kultur des Dialogs unerwünscht. Literatur als Ort der Rede- und Meinungsfreiheit? Ebenfalls unerwünscht bei abweichender Meinung bei Themen mit klaren Denkvorschriften. Was da praktiziert wird? Eine Form des kulturellen Vandalismus. Wie bei der Forderung von Studenten nach „symbolischer Steinigung“ der Autorin Caroline Fourest, weil sie das Tragen von Ganzkörperschleiern kritisierte. Oder der Forderung von Studentinnen an der Uni Wien vor einigen Jahren, Alice Schwarzer als Diskutantin auszuladen. Da werden jene, die Diversität und Freiheit auf ihre Fahnen malen, zu Zensur-Wächtern wie in Diktaturen. Redeverbot für alle, die anders denken. Botschaft: Zuerst zur Schere im Kopf greifen, bevor gesprochen wird! „Cancel Culture in Reinform“ sagt jetzt Schwarzer. Sie darf am Mittwoch dennoch auftreten und wird sich über Gratiswerbung durch die aktuellen Schlagzeilen freuen. Den Spagat zwischen Shitstorm und Zuspruch hat sie immer schon beherrscht und für ihre Bücher und „Emma“ gekonnt eingesetzt. Da könnten Cancel Culture-Fans noch viel von ihr lernen.