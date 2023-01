Der Schillerplatz ist bereits seit Tagen abgeriegelt, alles für den hohen Besuch vorbereitet. Einmal mehr wird Wien Schauplatz für internationale Dreharbeiten. Diesmal haben sich Schauspielerin Kate Winslet und Hugh Grant samt Team an der Donau eingefunden, um Szenen für die HBO-Miniserie "The Palace" zu drehen. Wobei Winslet die Hauptrolle spielt und Grant nur einen Gastauftritt hat.

Hugh Grant dreht ebenfalls in Wien © (c) Richard Shotwell/Invision/AP (Richard Shotwell)

Kate Winslet wurde bereits in Wien gesichtet, sie hat offensichtlich im Hotel Le Meridien Quartier bezogen. "The Palace" ist eine Serie über in totalitäres Regime und wie dieses innerhalb kürzester Zeit seine Macht ausweitet. Regie führt Stephen Frears, neben Winslet und Grant sind auch Matthias Schoenaerts und Andreas Riseborough in der Serie zu sehen.

Die Dreharbeiten in Wien sollen bis Donnerstag, 2. Februar dauern. Die Filmcrew umfasst mehr als 200 Perosnen, auch einheimische Komparsen werden eingesetzt.