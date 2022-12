Gerade noch hat die Netflix-Doku "Harry & Meghan" von Prinz Harry und Herzogin Meghan für Aufsehen gesorgt. Nun kündigen die beiden bereits das nächste Projekt für den Streamingdienst an.

Um den Ausstieg aus dem britischen Königshaus geht es in diesem Fall allerdings nicht, die neue Dokumentationreihe "Live to Lead" soll bekannte und inspirierende Führungspersönlichkeiten thematisieren. Ausspielungsdatum soll bereits der 31. Dezember sein. Inspiration für die Doku holten sich Harry und seine Frau von Nelson Mandela. "Wir ließen uns von ihm inspirieren", erzählt er im Trailer. Mandela sagte einst: "Was im Leben zählt, ist nicht die bloße Tatsache, dass wir gelebt haben. Es ist der Unterschied, den wir im Leben anderer gemacht haben, der die Bedeutung des Lebens, das wir führen, bestimmen wird." Ein Motto, dass die beiden auch privat leben, sagt Harry weiter.