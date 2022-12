Die US-Rockband Guns N' Roses will wegen eines Namensstreits um einen Online-Waffenladen vor Gericht ziehen. Die Band wolle mit dem Anbieter "Texas Guns and Roses" nicht in Verbindung gebracht werden, hieß es in der in Los Angeles eingereichten Klageschrift. Den Verbrauchern werde aber vorgegaukelt, dass der Online-Shop etwas mit der Band zu tun habe.

Der Betreiber des Waffenladens verwende den Namen ohne "Genehmigung, Lizenz oder Zustimmung" von Guns N' Roses, erklärten die Anwälte der Band. Zudem vertrete er "auf der Website politische Ansichten in Bezug auf die Regulierung und Kontrolle von Feuerwaffen und Waffen, die für viele US-Verbraucher polarisierend sein könnten".

Die Anwälte der Rockband wollen erreichen, dass der Waffenhändler sein Geschäft nicht mehr unter dem bisherigen Namen betreibt, zudem fordern sie Schadenersatz. Seitens des Online-Shops lag vorerst keine Stellungnahme vor.