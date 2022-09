Acht Comedy-Nachwuchstalente treten in der neuen ORF-1-Hauptabendshow "Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden" gegeneinander an und versuchen in unterschiedlichen Challenges ihre Schlagfertigkeit unterhaltsam zu beweisen. Angelika Niedetzky, Robert Palfrader, Manuel Rubey und Andreas Vitásek sind als Jury und Mentorin bzw. Mentoren im Einsatz. "Bislang habe ich nur die Kandidaten, die ich betreuen darf, kennenlernen dürfen und freue mich wahnsinnig auf die Zusammenarbeit. Umso spannender, was da auf uns zukommt. Ich freu mich darauf", erklärt Neo-Coach Palfrader. Manuel Rubey erzählt: "Ich habe mir sagen lassen, dass Menschen sich heutzutage über Partnerbörsen kennen und lieben lernen und dass Karrieren bei Castingshows beginnen können. Ich bin also sehr gespannt, was mich da erwartet."

"Es ist wichtig, dass neue Kräfte im Kabarett und in der Comedy nachkommen. Irgendwer muss ja meine Pension zahlen", lacht Vitasek. Zu den Aufgaben der Kandidaten zählen etwa improvisierte Einzelauftritte, Gruppenperformances und beinharte Comedy-Battles. Wer bei den Aufzeichnungen von 3. bis 6. Oktober (19.30 Uhr) im ORF-Zentrum live im Publikum dabei sein will, kann ab sofort Karten (13 Euro pro Ticket) auf http://tickets.ORF.at erwerben.