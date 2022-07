Popsänger Marc Terenzi (44) bestätigte gegenüber der "Bild", dass er und seine Partnerin, die Schauspielerin Jenny Elvers (50), nicht mehr zusammen sind: "Wir haben uns vor Wochen getrennt. Aber ich will sie unterstützen, daher habe ich geschwiegen. Die vergangenen Wochen waren nicht einfach."



Bereits im Mai soll es gekriselt haben. Elvers hatte ihren Geburtstag mit ihrer Familie in Norddeutschland gefeiert, Terenzi befand sich in der Zwischenzeit auf Mallorca. Jetzt sagt der Sänger: "Es war die richtige Entscheidung, das zu beenden, damit jeder mit seiner persönlichen Situation besser umgehen kann." Aber er erklärte auch, dass sie weiterhin in Kontakt stünden: "Wir mögen uns und reden miteinander." Von TV-Star Elvers gibt es keine Stellungnahme.

Auf Instagram postete der Sänger ein Bild mit seiner Tochter Summer und teilte der Welt mit, dass sie die "wichtigste Frau" seines Lebens sei.