Barbara Meier, Gewinnerin der zweiten Staffel von Germany's Next Topmodel, ist erneut schwanger. Nach Töchterchen Marie-Therese erwarten sie und ihr Mann Klemens Hallmann Nachwuchs. Auf Instagram zeigte die 35-Jährige, wie schon bei der ersten Babyankündigung, ein Foto von sich und ihrem Ehemann als als filmreifes Duo mit Teddybärenverstärkung.

"Mission Baby - Part II", schreibt das Model. "Wir freuen uns unglaublich, dass wir bald ein zweites Baby haben werden, das unser Leben jeden Tag aufs Neue so unendlich bereichern – und noch weiter durcheinanderwirbeln wird. Im Vergleich zu vor zwei Jahren hat sich mein Alltag doch sehr verändert! Aber wir möchten keine Sekunde davon missen!"

Die erste Tochter des Paares kam im Juli 2020 zur Welt. "Da wusste ich: Ein neuer Mensch ist in meinem Leben. Für immer. Und obwohl wir uns ja eigentlich erst mal kennenlernen mussten, verspürte ich von jetzt auf gleich diese tiefe Verbundenheit zwischen Mama und Baby ", erzählte Barbara damals. Ihr Mann Klemens war der Erste, der die Kleine auf dem Arm halten durfte. "Ich fand es schön, das zu sehen. Ein Vater kann an einer Schwangerschaft ja nur sehr indirekt teilnehmen – und jetzt war es Klemens endlich so richtig möglich."