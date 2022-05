Fürstin Charlène wirkte bei ihrem ersten offiziellen Auftritt in der Öffentlichkeit nach der Behandlung in einer Spezialklinik eher zurückhaltend. Gemeinsam mit ihrem Mann Fürst Albert und den gemeinsamen Kindern Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella besuchte sie am Wochenende die FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft, eine Rallye für elektrobetriebene Rennwagen in Monaco.

Nach dem Besuch des E-Prix gab es ein Foto der vierköpfigen Familie auf der offiziellen Social-Media-Plattform des Fürstenpalastes in Monaco. Fans und Follower waren primär erfreut über ihren Auftritt, viele aber machten sich auch Sorgen und äußerten diese als Kommentar unter dem Bild. Auf Fotos der Veranstaltung vom Wochenende wirkte die 44-Jährige nämlich eher teilnahmslos. Auch Gala.de schreibt, der Auftritt bereite Sorgen: "Fürstin Charlène machte bei ihrem ersten Auftritt nach der Behandlung in einer Spezialklinik keinen glücklichen Eindruck." Um ihre Zwillinge kümmerte sie sich aber durchgehend. Weil das Autorennen zu laut war, hielten sich die beiden immer wieder die Ohren zu und suchten Schutz bei ihrer Mutter.

Nachdem sie im vergangenen Jahr aus Südafrika zurückgekehrt war, hatte sie sich zunächst zurückgezogen, um sich wegen gesundheitlicher Probleme behandeln zu lassen. Sie müsse sich von einer "körperlichen und emotionalen Erschöpfung" erholen, hieß es damals. Die Kleine Zeitung berichtete.