Waren über zehn Jahre lang ein Paar: Helene Fischer und Florian Silbereisen © (c) APA/dpa/Jens Kalaene (Jens Kalaene)

Ein Jahr nach der Trennung von Helene Fischer hat Moderator und "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen Details über die Innigkeit ihrer Beziehung ausgeplaudert. "Wir haben über zehn Jahre lang eine tolle Zeit gehabt. Wir haben alles geteilt, das Bett, den Beruf, manchmal sogar die Zahnbürste", sagte der 38-Jährige der Illustrierten "Bunte". Sie seien zusammen erwachsen geworden.

Silbereisen trauert der Beziehung zu der 35-jährigen Sängerin demnach aber nicht nach. Sein Lebensgefühl sei "einfach nur großartig". Er habe in diesem Jahr viel gearbeitet, sei ständig unterwegs gewesen und habe überall nette Menschen kennengelernt. Silbereisen wird zu Weihnachten erstmals in seiner Rolle als Kapitän Max Parger in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" zu sehen sein.