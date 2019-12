Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helen Mirren las Gute-Nacht-Geschichten vor © Evan Agostini/Invision/AP

Die britische Schauspielerin Helen Mirren hat am Londoner Trafalgar Square Gute-Nacht-Geschichten für einen sozialen Zweck vorgelesen. Die 74-jährige Oscar-Preisträgerin ("Die Queen") beteiligte sich damit an einer weltweiten Aktion zur Unterstützung von Obdachlosen.

Die Veranstalter gingen von etwa 50.000 Teilnehmern aus, die am Wochenende in mehreren Ländern im Freien übernachteten und Spenden für Wohltätigkeitsorganisationen sammelten. Die Idee zum weltweiten Übernachten im Freien ("The World's Big Sleep Out") kam von einer Initiative aus Schottland. In vielen Regionen Großbritanniens hat die Zahl der Obdachlosen zugenommen.