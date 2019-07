Facebook

Nun ist es wohl amtlich: Jeff Bezos zeigt seine neue Freundin Lauren Sanchez © AP

Es ist ein Schaulaufen von Reich und Schön: das Tennis-Turnier in Wimbledon. Nun zeigte sich auch der reichste Mann der Welt am Court - mit seiner neuen Freundin. Jeff Bezos turtelte am Turnier mit der US-Nachrichtensprecherin Lauren Sanchez - ein Kuss schaffte es sogar auf das Twitter-Profil der englischen "Daily Mail".

Enraptured Jeff Bezos covers Lauren Sanchez in kisses during a PDA-packed trip to Wimbledon https://t.co/XLnX7955f9 — Daily Mail US (@DailyMail) 14. Juli 2019

Damit haben die beiden ihre Beziehung nun also wohl amtlich gemacht. Die beiden Turteltauben sahen sich das Endspiel zwischen den Tennisstars Novak Djokovic und Roger Federer an. Angeblich war das erst der zweite gemeinsame Auftritt, nachdem sich der Amazon-Chef von seiner langjährigen Ehefrau MacKenzie trennen und scheiden ließ.

Die beiden waren in guter, prominenter Gesellschaft: Gesichtet wurden u.a. auch Prinz William und seine Frau Herzogin Kate, die tags davor mit Herzogin Meghan zu sehen war.