Vom Disney-Star zum Influencer? © (c) FilmMagic (Michael Tran)

Minni Maus und Micky Maus besitzen mittlerweile einen Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood und das nicht ohne Grund. Die von Walt-Disney erschaffene Zeichentrickfigur hat nun auch einen eigenen Instagram-Account.

Die Sozial Media-Seite des Cartoon-Charakters ging bereits am 25. März online und erfreut Fans bereits mit vielen süßen Posts. Auf dem ersten veröffentlichen Foto, zeigt sich Minni Maus lächelnd in einem weißgepunkteten blauen Kleid, ihren typischen gelben Schuhen und einer roten Schleife im Haar. Darunter schreibt sie: "Von mir, für euch alle! Folgt mir für mehr Spaß... und Punkte".

Restlose Begeisterung

Natürlich ist auch Micky auf einem Post zu finden. Schon bereits kurz nach dem Start der Instagram-Seite sind die Fans restlos begeistert von dem Social Media-Neuling. So heißt es zum Beispiel in einem Kommentar: "Willkommen auf Instagram, ich liebe dich über alles! Du bist mein Lieblings-Disney-Charakter!"

Happy Birthday!: Micky wird 90 Alles begann mit einer Maus. Im Film "Steamboat Willie" fand 1928 das Filmdebüt des Nagetiers statt. (c) ORF Der Zauberer (1/2) Sein Schöpfer mit seinem Werk: Walt Disney mit Micky Maus in Disneyland. Heute ist die Walt Disney Company ein weltumspannender Medienkonzern. (c) dpa (Bert Reisfeld) Die Idee mit der Maus war Disney auf einer Zugfahrt von New York nach Los Angeles gekommen. (c) APA (ARTINGER Guenter) Gerade hatte er eine Vertragsverlängerung für die Cartoon-Reihe "Oswald - The Lucky Rabbit" verloren. Statt eines Hasen wollte er es nun mit einer Maus probieren. (c) APA (ARTINGER Guenter) Zunächst sollte die Maus jedoch nicht Micky heißen, sondern Mortimer. Doch Disneys Ehefrau Lilian gefiel der Name nicht, und der Filmproduzent musste sich einen neuen ausdenken. (c) Egmont Ehapa Media GmbH (Egmont Ehapa Media / 2018 Disney) So ward Micky Maus geboren. Zur Freude vieler Kinder, die mit dem Micky Maus-Heft auch das Lesen lernten. (c) APA (ARTINGER Guenter) In New York, wo Walt Disneys Zeichentrickfigur vor 90 Jahren ihre Weltpremiere feierte, wurde zum Jubiläum die Pop-Up-Kunstschau 'Mickey: The True Original Exhibition' eröffnet. (c) APA/MARIETTA STEINHART (MARIETTA STEINHART) Wir wünschen der Maus und ihren Kollegen noch viele schöne weitere Jahre! Happy Birthday, Micky Maus! (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT) 1/8

Wie sehr die Kultfigur beliebt ist, wurde bereits bei der Feier zu ihrem "Walk of Fame"- Stern deutlich. Prominente wie Heid Klum und Katy Perry ließen sich es nicht nehmen diesen besonderen Moment mit Minni zu feiern.

Katy Perry ist ein großer Fan der beiden Disney-Mäuse Foto © (c) FilmMagic (Axelle/Bauer-Griffin)