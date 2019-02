Text-Aussetzer & Co.Grönemeyer: "War schon mal schöner"

Deutschrock-Star Herbert Grönemeyer (62, "Männer") geht locker und selbstironisch mit dem Altern um. "Wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann denke ich auch: War schon mal schöner", sagte der Musiker

Herbert Grönemeyer © APA/GEORG HOCHMUTH

Deutschrock-Star Herbert Grönemeyer (62, "Männer") geht locker und selbstironisch mit dem Altern um. "Wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann denke ich auch: War schon mal schöner", sagte der Musiker am Freitagabend in der "NDR Talk Show".

Auch über Text-Aussetzer während seiner Konzerte ließ sich der Sänger humorvoll aus: "Ich habe so viele Lieder, dass ich manchmal nicht mehr weiß, wie die gehen. Bei "Mensch" ist zum Beispiel jeder Refrain anders", erzählte Grönemeyer. "Wenn ich live singe, muss ich ehrlich zugeben, weiß ich manchmal nicht mehr, was da jetzt kommt. Und dann warte ich, bis das Publikum singt, und dann singe ich ganz kurz hinterher."