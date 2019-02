Schnee-Idylle in Schweden. Ein süßes Bild zeigt drei Prinzen, wie sie durch das verschneite Stockholm stapfen.

Aufgemascherlt: Prin Carl Philip mit seiner Sofia © APA/EPA/Jonas Ekstromer/TT

"Stockholm, wenn es am schönsten ist" - so lautet der kurze Eintrag, den der schwedische Prinz Carl Philip auf Instagram zu einem Winterwunderlandbild postet. Der 39-jährige Carl Philip Edmund Bertil ist darauf in Schianzügen zu sehen, wie er mit seinen Söhnen Alexander (2) und Gabriel (1) durch den Schnee stapft.

Der jüngere, Gabriel von Schweden, hat es am besten. Er wird von seinem Papa auf einem giftgrünen Bob durch den Winter gezogen.

Die Mama, Prinzessin Sofia (34), hatte derweil ihren ersten öffentlichen Auftritt im 2019er-Jahr. Sie besuchte die Kinderrechtsoragnisation Bris, die sich für die Rechte der Kinder in der Gesellschaft einsetzt.