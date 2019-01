Facebook

Tom Kaulitz, Heidi Klum © (c) Willy Sanjuan/Invision/AP

Es war der erste öffentliche Auftritt des (neben Helene Fischer und Thomas Seitel) wohl berüchtigsten Promi-Pärchens im deutschen Sprachraum: Heidi Klum (45) und ihr um 14 Jahre jüngerer Tom Kaulitz besuchten gestern Abend gemeinsam die Golden Globes Awards. Während Heidi ihre Vorzüge in einem trägerlosen schwarzen Ballkleid mit Blumen-Aufnähern und Herz-Ausschnitt betonte,war Tom in einen klassischen schwarzen Smoking gekleidet. Deutlich sichtbar zeigte die Modelmama ihre linke Hand, die von einem funkelnden Ring geziert wurde - vermutlich ihr Verlobungsring. Offiziell bestätigt wurde die Verlobung von Heidis Management zwar noch nicht - jedoch hatte Klum vor dem Weihnachtsabend ein ziemlich eindeutiges Instagram-Posting veröffentlicht, das mit dem Titel "I said yes - ich habe Ja gesagt!" versehen war.

Vor den Kameras präsentierten sich die beiden jedenfalls schwer verliebt. Sie spazierten Hand in Hand auf dem roten Teppich und küssten sich innig vor den Fotografen. Für Aufmerksamkeit sorgte aber nicht nur die zärtliche Turtelei, sondern auch das freizügige Outfit von Heidi Klum, das mehrere Medien dazu veranlasste, Schwangerschaftsgerüchte anzuheizen.