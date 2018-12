Schauspieler Kiefer Sutherland stattet der Schlagerqueen einen Besuch ab. Die Show wird am 25. Dezember auf ORF 2 übertragen.

Helene Fischer © (c) APA/AFP/AXEL SCHMIDT (AXEL SCHMIDT)

Schlagerstar trifft Action-Held: Helene Fischer (34) feiert ihr TV-Weihnachtsfest in diesem Jahr mit Schauspieler Kiefer Sutherland (51). Der Kanadier, der vielen als Terroristenjäger Jack Bauer aus der Serie "24" bekannt sein dürfte, ist einer der Gäste der "Helene Fischer-Show", wie das ZDF am Donnerstag mitteilte. Auf ORF 2 ist die Show am 25. Dezember um 20.15 Uhr zu sehen.

Traditionell empfängt die Schlagersängerin in der Sendung allerhand Gäste und singt mit vielen von ihnen. Ganz fachfremd ist Sutherland da nicht - er macht neben der Schauspielerei auch Country-Musik. Weitere Gäste sind unter anderem Sänger Eros Ramazzotti (55), Schauspieler Florian David Fitz (44) und Paola Felix (68), mit der Fischer im Duett "Blue Bayou" singen will.