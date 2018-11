Der britische Schauspieler Rupert Grint, der als Harry Potters bester Freund Ron Weasley weltberühmt wurde, hat seine unternehmungslustigen tage hinter scih. Zumindest behauptet das der 30-Jährige in einem Interview.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schauspieler Rupert Grint © AP

Rupert Grint (30), als "Harry Potter"-Darsteller Ron Weasley an der Seite von Daniel Radcliffe und Emma Watson zu Weltruhm gekommen, kämpft nachts zusehends mit Konditionsproblemen. "Nein, heute kann ich diese langen Partynächte auch nicht mehr so leicht durchziehen", sagte Grint in einem Interview dem Fernsehsender AXN.

"Ich vertrage einfach nicht mehr so viel Alkohol wie früher - und ich habe noch kein wirksames Mittel gegen den Kater gefunden. Meine Güte, ich fühle mich richtig alt! Aber was soll's - wir werden alle nicht jünger", meinte Grint.