''Viel Blut verloren''US-Reality-Star Kenya Moore brachte mit 47 Jahren Baby zur Welt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Getty Images/500px Prime (Tino Schischke)

Die TV-Darstellerin Kenya Moore ("The Real Housewives of Atlanta") ist mit 47 Jahren erstmals Mutter geworden. "Ich habe viel Blut verloren und bin sehr schwach", twitterte die Schauspielerin nach der Geburt am Sonntag (Ortszeit). Ihr Töchterchen Brooklyn Doris sei "perfekt und stark".

Die ehemalige Miss USA brachte ihr Baby dem "People"-Magazin zufolge per Kaiserschnitt zur Welt, nachdem es Komplikationen bei der Schwangerschaft gab. Moore, die mit dem New Yorker Restaurantbesitzer Marc Daly verheiratet ist, war durch künstliche Befruchtung schwanger geworden.