Justin Bieber und Hailey Baldwin © APA/AFP/ROBYN BECK

Das Internet geht gerade vor Begeisterung und Spekulation über: Hat Teenie-Schwarm Justin Bieber (24) die Träume von Tausenden Mädchen beendet und heimlich seine Verlobte Hailey Baldwin (21) geheiratet?

Diverse Online-Magazine berichten, das Paar hätte sich - ohne vorher einen Ehevertrag abzuschließen - im September in New York verheiratet. Angeblich hätte Pastor Jeffrey Quinn die beiden Turteltauben direkt nach ihrer Verlobung vermählt. Model Baldwin soll sich nun bei einer Ausstellungseröffnung in Kanada verplappert haben. Vor allem der Nichtabschluss eines Ehevertrags sorgt für Spekulationen. Der 250 Millionen Dollar schwere Bieber hat wohl einen Sinn für Romantik.