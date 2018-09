Neue CD"Älter werden wir später" als Motto der Kastelruther Spatzen

Facebook

Norbert Rier ist seit 1979 Sänger der Band © AP

Die Kastelruther Spatzen gehören seit Jahren zu den bekanntesten Größen im Volksmusik-Geschäft. Die Musiker aus Südtirol brachten es in ihrer langen Karriere auf 13 Echos und zahlreiche Gold- und Platinschallplatten. "Den Titelsong des neuen Albums hat unser Keyboarder, der Albin, geschrieben. Der ist der Älteste von uns - 63 - und hat auch die weißesten Haare. Als wir den Titel aufgenommen haben, war eigentlich schon klar, dass auch die Produktion so heißen soll. In dem Lied ist alles mit drinnen - das Positive im Leben und auch Momente, in denen ein Freund oder Kollege stirbt. Da fühlen sich sicher viele angesprochen", erklärt Sänger Norbert Rier.

Auf die Frage, was Alter im Musikgeschäft bedeute, sagt er: "Da kann man sich ja die Rolling Stones anschauen. Aber man stellt natürlich auch uns immer wieder die Frage, wie lange wir das noch machen, wie lange können wir noch. Aber wir haben immer noch große Freude und sehen uns auch ein bisschen als Psychologen, die versuchen, das Publikum aufzumuntern und die Zuschauer vom Alltagsstress und den Alltagssorgen weg zu holen."