US-Sängerin Taylor Swift (28) hat sich riesig über zwei prominente Besucherinnen bei ihren Konzerten gefreut. Am Montag postete sie auf Instagram zwei Polaroids, die sie mit Sängerin Adele und Schriftstellerin Joanne K. Rowling zeigen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Taylor Swift bei ihrem Konzert im Wembley Stadion © Joel C Ryan/Invision/AP

US-Sängerin Taylor Swift (28) hat sich riesig über zwei prominente Besucherinnen bei ihren Konzerten gefreut. Am Montag postete sie auf Instagram zwei Polaroids, die sie mit Sängerin Adele und Schriftstellerin Joanne K. Rowling zeigen. "So wahnsinnig begeistert, euch bei der Show in London dabeigehabt zu haben", schrieb sie dazu.

"Ich bin so dankbar für diese Frauen, für die Worte, die sie geschrieben haben, und für die Welten, die sie durch ihre Kunst geschaffen haben", betonte Swift. Die mehrfache Grammy-Preisträgerin ist gerade auf ihrer "Reputation"-Tour.