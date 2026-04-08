Victoria Swarovski kennt man nicht nur als Moderatorin von „Let‘s Dance“, gerade bereitet sich die 32-Jährige auch auf ihren Einsatz als ESC-Host vor. Doch damit nicht genug, Swarovski hat einen weiteren prestigeträchtigen Deal an Land gezogen. Sie ist das neue Werbegesicht der Strick-Edelmarke Falconeri.

Als digitale Markenbotschafterin - auf Neudeutsch Digital Ambassador - macht Victoria nun Werbung für das Unternehmen. Und wandelt damit auf den Spuren von Model Rosie Huntington-Whiteley und Schauspieler Jason Statham, die ebenfalls als Markenbotschafter fungieren.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die gebürtige Tirolerin Fotos vom Shooting, die sie in verschiedenen Outfits des italienischen Strick-Labels zeigt.