Der Titel der neuen Single von K-Pop-Star ROSÈ und dem US-amerikanischen Superstar Bruno Mars hat eine kuriose Bedeutung und trägt ein Stück koreanische Trinkkultur in die Popwelt. Im Interview mit dem „Vogue“-Magazin beschrieb ROSÈ den Song: „‚APT.‘ ist der Name meiner Single, die gerade erschienen ist, und ‚ATP.‘ ist eigentlich ein koreanisches Trinkspiel, das ich gerne mit meinen Freunden spiele. Im Grunde hingen wir im Studio ab und ich dachte mir, wie wäre es, wenn ich euch ein paar koreanische Trinkspiele beibringen würde, und dann habe ich sie ihnen gezeigt.“ Die spielerische und lockere Atmosphäre inspirierte sie so sehr, dass sie das Spiel direkt in den Songaufbau integrierte. Der Name „APT.“ steht dabei für das koreanische Wort 아파트 („apateu“), das „Apartment“ bedeutet.

Fans sind begeistert

ROSÈ und Mars haben den Song gemeinsam geschrieben, nachdem sie das Spiel gespielt hatten. „APT.“ ist ein modernes Pop-Punk-Stück mit einer Prise Indie- und Pop-Rock-Elementen. ROSÈ erzählt weiters: „Ich weiß noch, wie ich nach Hause ging und dachte: ‚Ist das okay? Einen Song über ein Trinkspiel zu schreiben. Ist das zu unseriös?‘“ Doch in dem Song geht es nicht allein um das Trinkspiel, sondern es ist Teil einer romantischen Begegnung. Die Fans sind begeistert.

So geht das Trinkspiel „Apateu“

„Apateu“ wird oft in geselliger Runde gespielt und ist für seine einfachen, aber fesselnden Regeln bekannt. So funktioniert es: