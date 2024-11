Es ist bereits seit Jahren Tradition, dass Stars und Sternchen für Gastauftritte in Erfolgsserien wie „ Das Traumschiff“ eingeladen werden. Die Kurzauftritte von Helene Fischer, Bruce Darnell oder Kai Pflaume sorgten für zusätzliche Publicity. Nun ging auch Alessandra Meyer-Wölden (41) an Bord des ZDF-Luxusdampfers und war in der Argentinien-Folge als Yogalehrerin im Einsatz.

Ein-Minuten-Auftritt von Sandy Meyer-Wölden sorgt für Kritik im Netz

Trotz der langen Anreise und der zeitintensiven Dreharbeiten war von der Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher nicht viel zu sehen. Meyer-Wölden war lediglich für etwas mehr als eine Minute zu sehen. Auf Instagram teilt die Fünffach-Mama einige Einblicke in die Dreharbeiten.

„Heute Abend um 20:15 Uhr im ZDF ist es ENDLICH soweit: ♥️“, schreibt die 41-Jährige zu den Fotos. Doch für ihren Kurzauftritt erhielt Meyer-Wölden nicht nur Lob, es gab auch viele böse Kommentare. „Sandy in ihrer schwersten Rolle ever ever ever. Auf Augenhöhe mit Veronica Ferres“, schreibt ein User auf X, vormals Twitter. „Wow, war das schlecht geschauspielert“, fügt ein weiterer hinzu.

Wie die „Bunte“ berichtet, hatte Meyer-Wölden im Rahmen der Dreharbeiten viele Strapazen auf sich genommen. Die Fünffach-Mutter wurde unter anderem seekrank und musste sich in ärztliche Behandlung begeben: „Ich habe dann den Bordarzt gesucht und mir war so schlecht, dass ich da wirklich nicht mehr stehen konnte.“

Meyer-Wölden hat sich in den vergangenen Jahren eine Karriere als Model, Moderatorin, Designerin und Unternehmerin aufgebaut. Nach der Trennung von Oliver Pocher, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat, wanderte sie nach Miami aus. Dort lernte sie ihren zweiten Ehemann, einen US-Geschäftsmann kennen, mit dem sie zwei weitere Kinder bekam. Die Ehe zerbrach im vergangenen Jahr. Nach der Trennung wagte sie einen Neustart in Deutschland und zog mit ihren Kindern in Pochers Nähe. Mittlerweile scheinen die beiden wieder unzertrennlich zu sein und arbeiten im Rahmen mehrerer Projekte, wie „Die Pochers! Frische recycelt“-Podcast, eng zusammen.