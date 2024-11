Bleibt US-Rapper Sean „Diddy“ Combs weiter hinter Gittern, oder kommt er - unter strengen Auflagen - wieder frei? Eine Entscheidung darüber soll Anfang nächster Woche in New York fallen.

Die Anwälte des wegen Sexualstraftaten angeklagten Musikers wollten bei einer Kautionsanhörung am Freitag die vorübergehende Freilassung ihres Mandanten erwirken. Der zuständige Richter am Gericht in New York, Arun Subramanian, wies den Antrag aber ab. Er verlangte unter anderem noch zusätzliche Informationen zu den Bedingungen für eine mögliche Freilassung vor dem Prozess. Die Frist dafür läuft bis Montag, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Der Richter sagte demzufolge, dass er kommende Woche wieder entscheiden wolle.

Rund 50 Millionen Dollar für Combs Freilassung

Combs Anwälte hatten ein Kautionspaket in Höhe von etwa 50 Millionen Dollar angeboten, damit ihr Mandant in den Hausarrest wechseln darf. Zweimal wurde ein solches Gesuch bereits abgelehnt. Combs sitzt seit Mitte September in Untersuchungshaft. Dem Rapper werden von der Staatsanwaltschaft in New York unter anderem Menschenhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen. Combs plädierte auf nicht schuldig. Der Prozessbeginn ist derzeit vorläufig auf Mai festgesetzt.

Außerdem gibt es eine Reihe Zivilklagen wegen sexuellen Missbrauchs. Eine Anwaltskanzlei in Houston im US-Bundesstaat Texas teilte kürzlich mit, sie vertrete 120 Menschen mit Vorwürfen gegen den Rapper. Combs gehörte mit Hits wie „I‘ll Be Missing You“ oder „Bad Boy For Life“ in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rappern der Welt.