In aller Kürze:

Er stand bereits vor 100.000 Besuchern in München auf der Bühne, seinen 40er feierte der Steirer in der Heimat mit einer speziellen Show in der Grazer Stadthalle. Wir waren live dabei!

Die schwedische Königsfamilie konnte die Kosten trotz massiver Einsparungsmaßnahmen nicht alleine stemmen. Der Betrag soll im Frühjahr 2025 zurückgezahlt werden.

Bei der Verleihung der „Glamour Women of the Year“-Awards in Berlin konnte sich die „Let’s Dance“-Moderatorin einige Schwärmereien nicht verkneifen.

Haben sich gefunden: Victoria Swarovski und Mark Mateschitz © GEPA pictures

Der FC-Bayern-Spieler nimmt damit den Trennungsgerüchten den Wind aus den Segeln. Lisa Müller absolviert seit Jahresbeginn eine Flugausbildung.

Lisa und Thomas Müller sind seit 15 Jahren verheiratet © IMAGO / Frank Hoermann / Sven Simon

US-Branchenportale berichten, dass die 38-Jährige in der zweiten Staffel der Horrorserie dabei sein wird. Sie soll 2025 auf Netflix zu sehen sein.

Lady Gaga | Lady Gaga © APA/AFP

Jedes Jahr kürt das US-Magazin „People“ den „Sexiest Man Alive“. Heuer heimste Hollywood-Schauspieler John Krasinski die Auszeichnung ein - und wurde davon offenbar ziemlich überrumpelt.

John Krasinski ist zum „Sexiest Man Alive“ 2024 ernannt worden. © IMAGO / Javier Rojas

Erst im August hatte die Ex-Frau von Oliver Pocher ihre Beziehung zu Alexander Müller öffentlich gemacht. Nun hat sich der Unternehmer von ihr getrennt.

Sandy Meyer-Wölden und Alexander Müller beim Wiesn Almauftrieb auf dem Oktoberfest im September 2024 © IMAGO/APress

Aller Anfang ist schwer. Lisa-Marie Schiffner hat bereits in frühesten Teenager-Jahren auf Social Media angefangen. Mit 23 Jahren zählt sie heute zu den erfolgreichsten Influencern Österreichs. Nun erzählte sie bei „Kratky sucht das Glück“ über die Schwierigkeiten zu Beginn ihrer Social Media-Karriere.



Mick Schumacher gibt intime Einblicke in Beziehung zu Vater Michael

Mick Schumacher schwelgt im Gespräch mit Buchautor Matt Whyman in Erinnerungen über die enge Beziehung zu seinem Vater und dessen Einfluss auf seine Karriere im Rennsport.

Das dritte Kind seiner Tochter Katherine und des Schauspielers Chris Pratt kam am 8. November zur Welt. Der Bub trägt den Namen Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt.

Mel Gibson war 1985 der erste „Sexiest Man Alive“. Seither spricht die US-Zeitschrift „People“ alljährlich einem Mann den größten Sex-Appeal zu. Ein Überblick: