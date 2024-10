„Ich habe den Glauben an die wahre große Liebe nicht verloren“, sagte Sylvie Meis (46) in einem Interview vor einigen Monaten. Die Moderatorin hatte in den vergangenen Jahren nicht viel Glück mit den Männern, nach zwei gescheiterten Ehen kam sie Ende 2023 mit dem Unternehmer Wim Beelen zusammen. Sie trennten sich jedoch Anfang 2024.

Sylvie Meis zeigt sich frisch verliebt

Doch nun soll die 46-Jährige wieder glücklich vergeben sein, Mitte der Woche zeigte sie sich mit ihrem neuen Partner. Im Rahmen der „Vienna Awards for Fashion & Lifestyle“ wurde die Mutter eines Sohnes mit dem „Icon of the Decade“-Award ausgezeichnet und zeigte sich strahlend an der Seite eines deutschen Unternehmers.

Der neue Mann an ihrer Seite soll Patrick Gruhn (33) sein, der Sohn von „Playboy“-Legende Rolf Eden wich den ganzen Abend nicht von ihrer Seite. Das Paar wurde bereits im Sommer bei einer Charity-Gala gemeinsam abgelichtet. Der Berliner Unternehmer soll bereits im Juni das Herz der gebürtigen Niederländerin erobert haben.

Pech in der Liebe und Kampf gegen den Krebs

Sylvie Meis machte sich in den vergangenen Jahrzehnten als Model, Moderatorin und Werbegesicht einen Namen im deutschsprachigen Raum. Von 2005 bis 2013 war sie mit dem Profi-Fußballspieler Rafael van der Vaart verheiratet, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Von 2020 bis 2023 war Niclas Castello der Mann an ihrer Seite. Ihr Sohn Damian lebt derzeit bei seinem Vater und dessen neuer Familie in Dänemark, der 18-Jährige strebt ebenfalls eine Fußball-Karriere an.

Meis hatte bereits in jungen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, 2009 wurde bekannt, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Sie musste sich einer Operation sowie einer anschließenden Chemotherapie unterziehen, erholte sich aber vollständig. Seitdem setzt sie sich für Organisationen wie „Pink Ribbon Deutschland“ ein und spricht öffentlich über Früherkennung und ihre Genesung.