Sie hat im Alter von fünf Jahren in ihrem ersten Kinofilm mitgespielt, war mit 16 Topmodel in Paris, wurde mit 19 zum ersten Mal Mutter: Mittlerweile hat die 24-jährige Cheyenne Ochsenknecht den Red Carpet gegen den Kuhstall getauscht und lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Dobl bei Graz auf dem Bauernhof. „Ich wollte nicht, dass meine Kinder in Berlin aufwachsen, wo manchmal sogar leere Heroin-Spritzen auf Kinderspielplätzen herumliegen. Deshalb war es für mich klar, nachdem ich Nino kennengelernt hatte, dass ich mit ihm nach Österreich gehen werde.“

Gemeinsam mit ihrem Mann Nino Sifkovits ist Ochsenknecht am Sonntag zu Gast in der Ö3-Radio Show „Frühstück bei mir“. Mit Claudia Stöckl spricht das Jungbauern-Paar über Rinderzucht und Hass-Nachrichten von Veganern, über Erlebnisse mit Thomas Gottschalk und anderen in der Show-Welt sowie ihr Leben als Reality-Stars. „Natürlich gibt es bei uns Grenzen. Wir zeigen unsere Kinder nicht und es gibt nicht den Blick ins Schlafzimmer. Wir wollen Inspiration für junge Menschen sein, dass es sich lohnt, sich für Kinder und das Leben in der Natur zu entscheiden.“

Video: Cheyenne Ochsenknecht führt die Kleine Zeitung durch den Hof