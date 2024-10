Am 16. Oktober feiert eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands ihren 70. Geburtstag: Corinna Harfouch. Mit ihrem nuancierten Spiel, ihrer intensiven Bühnenpräsenz und ihrem unverkennbaren Stil hat sie sich über Jahrzehnte hinweg einen festen Platz im deutschen Film und Theater erarbeitet. Einer ihrer letzten über 110 Kino- und TV-Filme hatte den Titel „Sterben“. Sie verkörpert die todkranke Mutter eines Sohnes, der von sich selbst behauptet, so zu sein wie sie: kalt. Das Drama wurde mehrfach ausgezeichnet, ihre Rolle 2024 mit dem Deutschen Filmpreis. Eine Würdigung von vielen.

Seit 2023 ist Corinna Harfouch „Tatort“-Kommissarin, sie ermittelt als ehemalige Kriminaldozentin Susanne Bonard. Für sechs Folgen hat sie unterschrieben, zwei sind bereits gelaufen, dann ist Schluss. „Es wäre auch absurd, wenn ich mit 75 immer noch ‚Tatort‘-Kommissarin wäre und im Rollstuhl die Verbrecher jage“, sagt sie der „Augsburger Allgemeinen“.

Frau, verlassen von Mann und Kind

Was sie nicht mehr spielen will, so sagte sie einmal: „Frau, verlassen von Mann, Kinder aus dem Haus, dadurch kein Sinn im Leben mehr und furchtbar traurig“, das sei ihr zu altmodisch. Nach zwei Scheidungen und einer Trennung - unter anderem von Bernd Eichinger - ist die Mutter zweier Söhne heute mit Autor und Schauspieler Wolfgang Krause Zwieback liiert und lebt bei Berlin.

Corinna Harfouch wurde 1954 in Suhl geboren. Ihre Karriere begann zunächst mit einer Ausbildung zur Krankenschwester und einem Studium der Textiltechnik. Doch 1978 entschied sie sich für ein Schauspielstudium an der Staatlichen Schauspielschule in Berlin (heute Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“). Bereits während dieser Zeit zeigte sich ihr großes Talent für das Theater und den Film.

Harfouchs Durchbruch

Ihre Schauspielkarriere startete sie auf einer Theaterbühne in Ost-Berlin. Harfouch arbeitete mit einigen renommierten Regisseuren der DDR, darunter Heiner Müller, und etablierte sich rasch als talentierte Bühnenkünstlerin. Der Durchbruch kam nach der Wende, als sie sowohl im Theater als auch im Film ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen konnte. Besonders in den 1990er Jahren wurde sie durch Filme wie Der Fall Ö (1991) oder Deutschland bleiche Mutter (1980) einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.

Ihr intensives Spiel brachte ihr bald eine große Fanschar ein, und sie erarbeitete sich einen Ruf als Schauspielerin, die auch schwierige Rollen mit Hingabe verkörpert. Ob als Königin Margarete in Peter Zadeks Inszenierung von Richard III. oder in der Titelrolle von „Der Besuch der alten Dame“ – Harfouch schaffte es stets, ihre Figuren überzeugend zu füllen.

Vielseitigkeit auf der Leinwand

Neben ihren Bühnenauftritten beeindruckte Corinna Harfouch auch regelmäßig am Bildschirm. Einer ihrer bekanntesten Filme ist wohl Der Untergang (2004), in dem sie Magda Goebbels verkörpert. In dieser historischen Rolle zeigte sie erneut ihr Talent, menschliche Abgründe und Menschlichkeit auf eindringliche Weise darzustellen. „Ich versuche, diesen kühlen, garstigen oder grausamen Frauen meine ganze Liebe zu geben“, sagte sie vor wenigen Wochen auf einer Veranstaltung, bei der ihr der Hannelore-Elsner-Preis 2024 für ihre Rolle in „Sterben“ verliehen wurde.

Auch in der Komödie Vorsicht vor Leuten (2015) und in der Netflix-Serie Das Geheimnis des Totenwaldes (2020) bewies sie ihre Vielseitigkeit, indem sie sowohl tragische als auch humorvolle Rollen überzeugend spielte. Ihre Fähigkeit, in unterschiedlichsten Genres Höchstleistung zu liefern, macht sie zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen Deutschlands.

Theater als Herzensangelegenheit für Corinna Harfouch

Trotz ihrer vielen Filmprojekte ist Corinna Harfouch dem Theater immer treu geblieben. Ihre Auftritte an der Berliner Schaubühne, dem Deutschen Theater und vielen weiteren renommierten Bühnen zeigen, dass sie nach wie vor eine der bedeutendsten Bühnenkünstlerinnen Deutschlands ist. Ihre Interpretation von Shakespeares Königin Margarete oder ihre Darstellung der „Medea“ gehören zu den Höhepunkten ihrer Bühnenlaufbahn.

Harfouch - Schauspielerin mit Tiefgang

Corinna Harfouch besticht mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit: Es gelingt ihr, die menschliche Psyche in all ihren Facetten darzustellen. Sie wird bewundert als eine Schauspielerin, die es versteht, in jede Rolle einzutauchen und den Charakter bis in die tiefsten Schichten auszuloten. Sie selbst sagte einmal über ihr Spiel: „Es geht immer darum, den Menschen hinter der Rolle zu finden.“ Ihre Figuren sind so nie eindimensional, sondern sie kompliziert, komplex, widersprüchlich und menschlich – und damit eindringlich und authentisch. Und auch mit über 70 Jahren zeigt Corinna Harfouch keine Anzeichen, langsamer zu werden. Ihre Fans dürfen sich wohl noch auf viele weitere Auftritte freuen.