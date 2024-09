PR-Agentin Birgit Fischer-Höper hat ihren Vertrag mit dem bekannten deutschen Moderator und Musiker Stefan Mross (48) gekündigt. In einem kürzlich veröffentlichten Statement erklärte Fischer-Höper, dass sie die berufliche Zusammenarbeit nach reiflicher Überlegung beendet habe. Die Gründe für die Beendigung des Vertragsverhältnisses seien vielfältig, jedoch wurde kein konkreter Grund öffentlich genannt. Fischer-Höper betonte, dass die Entscheidung in gutem Einvernehmen getroffen wurde und dass es sich um eine professionelle und nicht persönliche Entscheidung handelte. Sie wünschte Mross weiterhin alles Gute für seine Zukunft und seinen weiteren beruflichen Weg. Mross selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu der Kündigung des Vertrags geäußert.

Wie die deutsche „Bild“-Zeitung berichtet, soll Fischer-Höper allerdings schlichtweg die Nase voll von seinen Eskapaden gehabt haben. So soll Mross am Samstag im Rahmen des Oktoberfests 2024 in München seine Teilnahme beim Wiesn-Anstich, für den er fest gebucht war, kurzfristig via SMS abgesagt haben. Am Vortag hatte die Schwester seiner Freundin Eva Luginger (36) Hochzeit gefeiert, auf der es sehr feuchtfröhlich zugegangen sein soll. Aus diesem Grund soll auch seine Freundin verärgert sein. Wie die „Bild“ erfahren haben will, soll es eine Krisensitzung im Hause Mross gegeben haben. Grund: Der übermäßige Alkoholkonsum von Stefan Mross.

Das letzte gemeinsame Posting des Liebespaars auf Instagram stammt vom 1. Jänner:

Schwere Zeiten

Der Moderator hat zuletzt immer bestritten, ein Alkoholproblem zu haben. Im Mai 2023 ließ er „Bild“ über seine Anwältin ausrichten: „Es ist richtig, dass ich privat eine schwere Zeit durchgemacht habe. Da habe ich dann auch mal etwas getrunken. Das hat jetzt ein Ende.“ Aber auch seine Ex-Freundin Anna-Carina Woitschack (31) berichtet anderes. Ihr zufolge wüsste sein Umfeld von seinem Problem und Familie und Freunde würden ihn schon lange darum bitten, endlich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Leider habe er es bisher nicht geschafft, seine Probleme anzupacken und zu lösen, so Woitschack gegenüber der „Bild“.

Sein Freund Heino (85) flehte Mross bereits via „Bild“ letztes Jahr an: „Stefan, schmeiß Dein Leben nicht weg! Ich habe in dieser Branche viele Kollegen gesehen, die der Alkohol kaputt gemacht hat. Daher weiß ich, wie schnell man in den Teufelskreis der Abhängigkeit gerät und dann nicht mehr herausfindet.“